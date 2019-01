Fontivegge, la proposta di Prisco a Salvini: "Leggi speciali contro la mafia nigeriana"

Il deputato ed ex assessore di Perugia, Emanuele Prisco, lancia l'allarme 'mafia nigeriana' a Fontiegge. L'onorevole di Fratelli d'Italia ha proposto al ministro degli Interni Matteo Salvini "il censimento degli immigrati nella zona di Castelvolturno, dove nei giorni scorsi si è conclusa un'importante operazione di polizia contro la mafia nigeriana".



Il question-time portato all'attenzione del governo da parte dell'esponente di Fratelli d'Italia, cofirmatario della proposta insieme alla presidente Giorgia Meloni e al collega Giovanni Donzelli, è l'occasione per "ribadire l'importanza dell'istituzione di una legge speciale per contrastare questo tipo di criminalità" e tornare a parlare di quanto accade anche a Perugia: "Servono mezzi per intervenire al più presto perché dietro agli afromarket e agli afropub troppo spesso si celano attività illecite. Non possono essere vanificati gli investimenti economici per riqualificare interi quartieri come Fontivegge e la Verbanella, i sindaci dovrebbero disporre di strumenti più efficaci".

Nella risposta il sottosegretario ha scritto: "Posso assicurare che il fenomeno è attentamente monitorato da parte delle forze di polizia che anche nel 2018 hanno concluso svariate operazioni anche a Perugia". Il deputato di Fratelli d'Italia, in conclusione, ricorda come "solamente qualche mese fa il procuratore di Perugia commentando un'inchiesta relativa alla tratta delle giovani dall'Africa all'Italia aveva spiegato che 'negli anni Ottanta i nigeriani operavano come corrieri per altre organizzazioni, oggi stanno gestendo questo traffico in proprio perché hanno acquisito una capacità criminale maggiore'".