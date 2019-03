Primarie Pd, è il giorno: sfida tra Zingaretti, Martina e Giachetti. Dove votare

Zingaretti, Giachetti o Martina? Via alle Primarie 2019 del Pd e seggi aperti dalle ore 8 alle 20 di domenica 3 marzo 2019. Le primarie nazionali del Partito Democratico serviranno per eleggere il segretario e i 1000 componenti dell’Assemblea nazionale. Per scegliere chi sarà il nuovo segretario dem tra Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti, i cittadini avranno a disposizione oltre 7000 seggi allestiti fra Italia ed estero, di cui 150 in tutti i continenti, che rimarranno aperti dalle 8 alle 20.

In Umbria, secondo i primi dati comunicati dal Pd, alle 12 hanno votato circa 12mila persone. Allesti per la consultazione più di 200 seggi in tutta l'Umbria: 158 in provincia di Perugia e 59 in quella di Terni.

Come si vota e il contributo di due euro

Sul sito ufficiale del Partito Democratico viene spiegato come si vota: "Per votare è necessario recarsi al seggio con un documento di riconoscimento in corso di validità, la tessera elettorale e un contributo minimo di due euro. Gli elettori fuorisede, i giovani fra i 16 e i 18 anni, i cittadini italiani residenti all’estero o temporaneamente all’estero che si siano precedentemente registrati online, devono presentarsi con un documento di riconoscimento e un contributo minimo di due euro. I cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari, devono portare un documento di riconoscimento o il permesso di soggiorno o la ricevuta di richiesta di rinnovo e minimo due euro. L’elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’Assemblea nazionale". Per gli iscritti al Pd non è richiesto il contributo di due euro.