Primarie Pd, lo spoglio: i risultati, Zingaretti dilaga anche in Umbria

C'è vita nel Pd. Alle 20 si sono chiuse le urne delle primarie per la scelta del segretario ed è inizato lo spoglio. Sfida tra tra Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti. In Umbria l'affluenza alle 12 è stata di 12mila votanti. Dal Pd fanno sapere che i dati sono 'buoni', addirittura superiori a quelli del 16 dicembre, data della la scelta del segretario regionale. Alle 17, poi, i primi numeri raccontano del superamento di quota 20mila.

Intorno alle 21, secondo i risultati diffusi dal Partito Democratico, Zingaretti danza intorno al 60% in Umbria. Segue Martina a poco meno del 22% e Giachetti al 18%.

Oltre al segretario, si vota anche per le rispettive liste. Diciasette posti, 56 candidati per l'assemblea nazionale del Partito Democratico. Due le liste per Maurizio Martina. A Perugia 1 “Fianco a fianco. Martina segretario” con Alessia Dorillo, Francesco Giacopetti, Stefania Ercolanoni, Fabrizio Rocchi, Cristina Monaldi, Armando Teatini. Sempre a Perugia 1 anche “Umbria per Martina”: Marco Vinicio Guasticchi, Carla Casciari, Domenico Caprini, Silvia Rodo, Fabio Nicchiarelli.

A Perugia 2, lista, "Fianco a fianco. Martina segretario", con Luca Barberini, Fernanda Cecchini, Lodovico Baldini, Virna Venerucci, Roberto Loretoni, Giuliana Falaschi e Alessio Passeri.

Zingaretti, a Perugia1, ha Tommaso Bori, Valeria Cardinali, Stefano Coppetti, Cristina Tudo, Ruben Carletti, Giovanna Gattobigio. Per quanto riguarda Perugia 2 ci sono Giovanni Patriarchi, Catia Massetti, Daniele Benedetti, Morena Bigini, Lorenzo Polidori, Maura Franquillo, Andrea Pensi. A Terni Fabio Paparelli, Martina Mescolini, Agnese Cupido.



Infine Giachetti (e Ascani), con la lista “Sempre avanti”. A Perugia 1 Irene Pula, Giovanni Manca, Monia Tassi, Michele Gorello, Luigina Migliorini, Nicolò Sabatini. A Perugia 2 Andrea Vannini, Francesca Vagniluca, Matteo Giontella, Cristina Gustinelli, Gabrio Ganovelli, Anna Lupidi, Luca Nardoni. A Terni Emanuela Guanciale, Marsilio Marinelli, Sistina Sabellito, Yari Lupatelli.