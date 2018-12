SPECIALE Primarie Pd "Umbria" - I democratici archiviano la rottamazione e ritornano all'Usato Sicuro: grande vittoria di Bocci

Per le primarie del Partito Democratico in Umbria, gli elettori hanno votato il tandem istituzionale più duro e puro per rilanciare il partito, riprendersi Perugia e confermare il governo in Regione: ovvero l'ex asse (un tempo c'eravamo tanto odiati) Bocci-Marini, con il primo a fare il segretario (dopo una carriera politica lungo quasi 39 anni) e la seconda nel ruolo di madrina nobile dal suo alto scranno di Governatrice dell'Umbria. L'ex sottosegretario ha ottento il 63 per cento dei voti, contro il 37 dell'onorevole Valter Verini. Ale urne sono andati in 19mila 583, un'affluenza che fa gridare al miracolo gli organizzatori dato che è superiore alle primarie regionali del 2014, in un periodo storico dove il Pd in Umbria ha perso grandi comuni ed ha subito una batosta in tutti i collegi elettorali alle Politiche 2018. Sui 36mila gli euro incassati dagli elettori.

Ecco tutti i numeri

COLLEGI VERINI BOCCI VOTI VALIDI VOTANTI

PERUGIA 1 2508 4114 6622 6664

PERUGIA 2 2402 4730 7132 7185

TERNI 2268 3433 5701 5734

TOTALE 7178 12277 19455 19583

36,90% 63,10%

Comuni vinti da Verini: Citerna,Costacciaro, Fossato, Deruta, Fossato, San Giustino, Scheggia, Valfabbrica, Sigillo, Magione, Città della Pieve, Bevagna, Collazzone, Piegaro, Panicale, Castel Ritaldi, Spoleto

Comuni Vinti da Bocci: Terni, Perugia, Città di Castello, Gubbio, Gualdo, Foligno, Cascia, Norcia, Marsciano, Todi, Castiglione del Lago, Tuoro, Montone, Pietralinga, Umbertide, Monte Santa maria Tberina Sellano, Campello, Spello, Trevi, e alti centri minori clicca qui

Il Voto del Pd a Perugia: Nel capoluogo Verini si toglie la soddisfazione di vincere in centro storico, nel collegio di Perugia città, a Colle Umberto, Colombella, Collestrada, Porta Pesa e San Sisto. In tutti gli altri centri è monocolore Bocci.



Verini - Bocci

PERUGIA 1 Castel del Piano 25 56

PERUGIA 2 PERUGIA -Centro 112 61

PERUGIA 3 PERUGIA 81 62

PERUGIA 4 Colle Umberto 30 22

PERUGIA 5 Collestrada 32 19

PERUGIA 6 Colombella 26 23

PERUGIA 7 Ferro di Cavallo 42 42

PERUGIA 8 Fontignano 9 19

PERUGIA 9 Madonna Alta 77 179

PERUGIA 10 Montelaguardia 18 40

PERUGIA 11 Sant'Erminio 57 75

PERUGIA 12 Porta Pesa 42 8

PERUGIA 13 Mugnano 11 52

PERUGIA 14 Solfagnano 35 47

PERUGIA 15 Pila 10 127

PERUGIA 16 Ponte Valleceppi 29 43

PERUGIA 17 Pretola 5 27

PERUGIA 18 Balanzano 9 11

PERUGIA 19 Ponte San Giovanni 62 88

PERUGIA 20 Ramazzano 20 45

PERUGIA 21 San Marco 42 61

PERUGIA 22 Ponte d'Oddi 37 55

PERUGIA 23 Ponte della pietra 35 51

PERUGIA 24 San Sisto 59 32

PERUGIA 25 Santa Sabina 29 13

PERUGIA 26 San Martino in Campo 24 60

PERUGIA 27 San Martino in Colle 24 193

PERUGIA 28 Sant'Egidio 18 46

PERUGIA 29 Casa del Diavolo 10 91

PERUGIA 30 Villa Pitignano 34 45