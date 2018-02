Elezioni, un nuovo partito un po' azienda un po' fucina di idee: "10 volte meglio", candidati e programma

Presentati a Perugia i candidati umbri ed il programma del gruppo politico "10 Volte Meglio", nato soltanto l'8 novembre dall'intuizione e dalla volontà di Andrea Dusi (l'imprenditore ideatore dei cofanetti Smart Box), Stefano Benedikter (il fondatore di Dagon) e Lucio Gomiero (manager di numerose aziende e multinazioni) determinati a non restare passivi di fronte ad un'Italia sempre più in difficoltà e priva di un serio, credibile ed attuabile progetto politico.

Dalle intuizioni, dalle capacità imprenditoriali e creative e dall'esperienza di alcune delle migliori menti del Paese, è nato un programma (consultabile sul sito www.10voltemeglio.it) composto da 12 punti che interessano altrettanti temi fondamentali per avviare un nuovo "Rinascimento italiano": Ricerca della felicit, Creazione di posti di lavoro, turismo, Ambiente, energia e trasporti, Tecnologie emergenti, il Piano del Sud, Imprese, Digitalizzazione, Educazione e cultura, Sanità, salute e benessere, Merito, Europa e Unione Europea.

Questi temi declinati in 120 macro-progetti - estremamente dettagliati, sostenibili ed attuabili - sono stati elaborati da consulenti strategici di impresa, manager di aziende molto importanti, docenti universitari, professionisti, imprenditori e giovani emergenti.

PER UN'UMBRIA "10 VOLTE MEGLIO" - A presentare le idee per l'Umbria al San Gallo Palace Hotel di Perugia, tutti i candidati nella regione per la Camera dei Deputati. Ad aprire la presentazione, il capolista al listino proporionale, Marzio Presciutti Cinti, che ha indicato nella creazione di concrete opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani, la priorità di "10 Volte Meglio": "Il nostro è un progetto politico per permettere soprattutto ai giovani di realizzarsi con merito, secondo le loro capacità. La nostra priorità è favorire concrete condizioni per creare lavoro, e sappiamo come farlo".

Alessandra Priante si è concentrata sul tema del turismo, fondamentale in una regione come l'Umbria, soprattutto nell'attuale crisi economica e occupazionale: "Il nostro programma, che è stato pubblicato da subito, si concentra sui punti di forza del nostro Paese. Tra questi, il turismo, settore che contribuisce per oltre il 10% al nostro Pil e che dobbiamo implementare. Perché mi sono impegnata in politica? Perché da 20 anni sento un gran parlare di cosa si possa fare per migliorare il nostro Paese: basta, facciamolo! E' molto più semplice di quanto sembri".

Della crisi delle aziende umbre (Ast, Ex Merloni, Maran, Perugina) ha parlato Daniele Bravi, che a proposito del suo impegno ha sottolineato: "Questa è la mia prima esperienza diretta in politica, ma mi sono più volte impegnato in battaglie civiche nel nostro territorio, su temi quali ad esempio le mense scolastiche, gli asili nido, l'utilizzo degli spazi comunali per le società sportive dilettantistiche". Lavoro, istruzione e formazione i temi trattati da Valentina Priorelli: "Una delle priorità per i giovani umbri? In una terra a forte vocazione turistica, segnata però da un'elevata precarietà dell'occupazione giovanile, i nostri ragazzi devono avere un'ottima conoscenza delle lingue straniere, in particolare l'inglese, a cominciare dalla materna, e dalla scuola primaria insegnare le materie scientifiche e la filosofia. Una formazione adeguata a consentire loro il confronto con il mercato italiano e straniero".

QUESTI I CANDIDATI di "10 VOLTE MEGLIO"

Proporzionale

Marzio Presciutti Cinti

Alessandra Priante

Daniele Bravi

Valentina Priorelli

Uninominale

Umbria 1 (Perugia-Trasimeno) Marzio Presciutti Cinti

Umbria 2 (Foligno-Castello) Valentina Priorelli

Umbria 3 (Terni-Spoleto) Daniele Bravi