Elezioni Europee in Umbria, Preferenze Partito Democratico: tanti voti per Camilla ma non bastano

L'ex candidata a sindaco di Spoleto per il Pd Camilla Laureti è stata la più votata in umbria per i democratici. Seguita dalla renziana Bonafè e dal giornalisa David Maria Sassoli. La spoletina ha sfiorato le 15mila prefenze, altri 11mila voti li ha raccolti nel Lazio. Ma difficilmente sarà eletta al Parlamento Europee. Il Pd passa dai 7 seggi del 2014 ai 3 (non ufficiali) del 2019.

Preferenze espresse in Umbria

LAURETI CAMILLA 14.989

BONAFE' SIMONA 8.102

SASSOLI DAVID MARIA 7.985

BARTOLO PIETRO 7.116

GUALTIERI ROBERTO 2.989

SMERIGLIO MASSIMILIANO 2.148

DANTI NICOLA 2.088

COVASSI BEATRICE 516

SALL MAMADOU 354

CENTIONI ALESSIA 352

NARDINI ALESSANDRA 315

VERRILLO BIANCA 258

TROILI OLIMPIA DETTA OLIMPIA 254

NOVELLI LINA 236

BOLAFFI ANGELO 234