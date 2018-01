Elezioni 2018, le liste ufficiali di Potere al Popolo, la sinistra senza compromessi: Ferroni in pole per la Camera

Potere al Popolo è la lista di sinistra alternativa al centrosinistra del Pd ma anche a Liberi e Uguali di Grasso e Boldrini che non disdegnano, a livello locale, continuare a dialogare con i democratici e candidati sindaci e alle regionali di "area". In Umbria sono stati i primi a mettere in campo i propri candidati. Tanti giovani e tanti volti nuovi. La lista è stata partorita dopo tre assemblee di collegio svoltesi nei giorni scorso presso la sala del CRAL della Perugina a Perugia, dopo un lungo confronto e numerosi interventi da parte dei partecipanti e dopo la votazione finale dell'assemblea. In posizione di elezione - in caso di superamento del 3 per cento a livello nazionale - il capo dei giovani comunisti d'italia, Andrea Ferroni, già consigliere comunale di Torgiano.

Tutti i nomi:

UNINOMINALE

Camera

Isabella Marchino (Collegio Perugia)

Luca Ceccarelli (Collegio Foligno-Assisi...)

Camuzzi Emiliano (Collegio Terni)

Senato

Fabio Sebastiani (PG)

Maura Coltorti (TR)

PROPORZIONALE

Camera

Andrea Ferroni

Flavia Battistoni

Valerio Tobia

Michela Monarchi

(sostituti)

Carlo Romagnoli

Silvia Tobia

Riccardo Giangreco

Nicoletta Gasbarrone

Beatrice Ramadori

Senato

Fiorangelo Silvestri

Gigliola Santarelli

Gaetano Tinti

Milena Romualdi

(sostituti)

Sara Alimenti

Maurizio Castellani

Nadia Moretti

Simone Cumbo

Simone di Filippo

