Nuova piazza, più telecamere e collegamento con il Tevere. Mencaglia (Fdi): "E' il progetto per rilanciare Ponte Valleceppi"

"Con il progetto di riordino e sistemazione della piazza prospiciente la Chiesa di Ponte Valleceppi si torna a valorizzare un fulcro della vita della comunità": il capogruppo di Fratelli d’Italia Riccardo Mencaglia ha accolto con favore il progetto di riqualificazione presentato pochi giorni fa, sottolineando che va incontro alle esigenze più volte espresse dai residenti.

“Consentirà - ha spiegato - di porre rimedio ai problemi di fruizione dell’area, dovuti in particolar modo alla presenza eccessiva e disordinata di autovetture, ma che ora, con la creazione di due distinti percorsi riservati alle auto e ai pedoni, tornerà ad essere pienamente vissuta.” L'esponente di Fratelli d'Italia è entrato nello specifico dei lavori e della messa in sicurezza dell'area: i lavori che saranno a breve eseguiti non si concentreranno solamente sul rifacimento materiale della piazza, ma ne miglioreranno la sicurezza, attraverso l'installazione di telecamere di videosorveglianza e ne amplieranno la funzionalità, con la riapertura dei due Arconi del ponte che collegano al percorso fluviale del Tevere.

“Si conferma così, sulla scia dei progetti realizzati dall’Amministrazione per i quartieri di San Marco e di Fontivegge” ha concluso Mencaglia “quello che per Fratelli d’Italia è un concetto chiave, quello di “una piazza per ogni quartiere”, per cui è fondamentale incentivare la cura e la riscoperta della funzione identitaria delle piazze, affinché non diventino un luogo da cui fuggire ma al contrario uno spazio in cui venire e ritornare.”