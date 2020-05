Prisco e Zaffini promuovono Piano Tesei: "Dal Governo Conte le briciole, dall'Umbria soldi veri per l'economia"

"Con l'attivazione del fondo prestiti Re-Start, pubblicato venerdì sul Bur, la Regione Umbria colma le lacune e i ritardi del governo giallorosso nel sostegno ad imprese e professionisti": lo hanno affermato i deputati umbri Prisco e Zaffini che si sono detti soddisfatti perchè la Giunta regionale ha recepito le proposte della destra.

"Plaudiamo - hanno continuato - in modo particolare alla decisione di un includere i professionisti tra le categorie che potranno beneficiare delle misure, un appello che avevamo lanciato solo pochi giorni fa sulla centralità della categoria dei professionisti, per i quali i 600 euro previsti finora dal Governo Conte sono solo briciole. Mentre a Roma ancora si discute su un decreto ideato per aprile ma che rischia di vedere la luce ormai a Maggio avanzato, il centrodestra in Umbria lancia misure concrete, auspicabilmente rapide e utili a supportare le esigenze dell'economia reale e dei suoi operatori".