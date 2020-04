Piano Salva Umbria della Regione, manovra da 81 milioni: "Tra sette giorni procedure chiare per le domande"

"Entro la prossima settimana comunicheremo modalità ed i tempi per la presentazione delle domande da parte delle imprese e dei professionisti per garantire un’informazione adeguata, ma anche il massimo livello di trasparenza per tutti i soggetti interessati". Lo ha annunciato l'assessore Fioroni dopo la presentazione del Piano Cura Umbria che prevede finanziamenti, non tramite banche, aumento patrimoniale con intervento della Regione, co-finanziamento fino al 75 per cento di alcune spese per ripartire e innovare le aziende micro-piccole-medie dell'Umbria. Ma sul piatto ci sono anche risorse per l'agricoltura e ben sei milioni di euro per il turismo e aziende legate a questo settore.

"Stiamo lavorando per attivare nel più breve tempo possibile gli strumenti individuati e per rendere più snelle le procedure, definendo gli ultimi aspetti inerenti le modalità tecniche di acceso e di gestione delle risorse. Vi invitiamo quindi a consultare, nei prossimi giorni, il portale della Regione, nella sezione speciale dedicata al Covid-19 e di Gepafin, l’agenzia regionale che gestirà le misure. Insieme ce la faremo e vi garantisco il massimo impegno per scaricare a terra quanto più velocemente le misure deliberate".

Dalla Regione hanno fatto sapere che sono tantissime le richieste di informazioni ma anche gli attestati di apprezzamento "che abbiamo ricevuto in queste ore, a seguito della comunicazione dei provvedimenti che, la Regione Umbria, ha deliberato di mettere in campo per sostenere le imprese nel fronteggiare la grave emergenza economica derivante dall’epidemia Covid-19".