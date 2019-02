Strade colabrodo e Provincia assente sulle manutenzioni: "A Pianello voragini e zero interventi!"

A Pianello torna l’allarme sicurezza strade. Complice il maltempo e un’assente manutenzione, la situazione della ex ss 318, oggi di competenza provinciale, che attraversa l’intera frazione perugina, genera malcontento tra gli abitanti. A sollevare la questione è il referente territoriale Lega David Bonifazi da tempo molto attivo sulla viabilità locale assieme al Sen. Simone Pillon.

“Con le condizioni meteo avverse, la già precaria situazione in cui versa la strada principale di Pianello, diventa ingestibile. Il manto stradale è finito e risulta essere scivoloso, le buche,vere e proprie voragini provocano problemi di sicurezza agli automobilisti e ai commercianti e cittadini che proprio lungo la strada vedono sorgere le abitazioni o attività. Negli anni questa strada nata per collegare i punti strategici della piccola cittadina, è diventata molto frequentata perché di accesso diretto alla ben più nota Quadrilatero Perugia Ancora, ma di fatto, per caratteristiche naturali, non può reggere il traffico pesante né tanto meno permettersi una manutenzione assente".

I Cittadini di Pianello chiedono maggior attenzione e lanciano un appello al Presidente della Provincia Luciano Bacchetta che al momento della sue elezioni ha sbandierato fondi per strade e scuole, ma al momento, almeno per la frazione di Pianello non si è visto nulla.