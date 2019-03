Elezioni a Perugia, Catia Bellillo spara su destra e Pd: "I cittadini ignorati, fatti gli interessi dei mercati"

La candidato a sindaco di Perugia-Città in Comune - la lista di sinistra più movimenti e associazioni - parla di sovranità popolae azzerata. "Ecco come faremo noi in caso di governo cittadino"