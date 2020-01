Perugia, Zuccherini: "Strade e non solo, i cittadini di Santa Lucia chiedono soluzioni"

Basterebbe citare la sede della Luisa Spagnoli e la Facoltà universitaria di Ingegneria per dare l'idea di cosa rappresenti per Perugia il quartiere di Santa Lucia, che annovera sul proprio territorio anche una scuola dell’infanzia, una scuola primaria, la sede della Lega delle Cooperative, numerose attività commerciali e studi di liberi professionisti oltre a una grande area verde attrezzata, gestita dalla Pro Loco Santa Lucia, e il parco più grande della città, il Percorso Verde. Patrimonio che secondo Francesco Zuccherini va tutelato: “Ho ritenuto opportuno presentare un’interrogazione alla Giunta comunale per sapere quali e se sono previsti interventi di manutenzione a Santa Lucia - afferma in una note il consigliere comunale del Pd - al fine di sistemare e rendere decoroso questo quartiere. È evidente lo stato di incuria in questa zona, soprattutto per quanto riguarda le strade ma non solo. Sono sollecitato ormai quotidianamente dalla cittadinanza che chiede interventi urgenti e risolutivi di alcuni problemi”.

Per la particolare conformazione del territorio, ogni giorno, oltre ai residenti, transitano per le strade del quartiere tantissime persone ed autoveicoli. Non solo per raggiungere il quartiere di Santa Lucia, per via delle numerose attività lavorative e ricreative che vi si insediano, ma anche perché è una zona di passaggio che unisce la parte in alto del territorio (San Marco, Elce, Rimbocchi, Ponte d’Oddi, Montegrillo…) con la zona di Pian di Massiano e in particolare con il raccordo autostradale, le scuole superiori e la zona dello stadio Curi e del Palasport. “È da tempo che i cittadini, le associazioni del territorio, le attività presenti a Santa Lucia e i partiti politici presenti con le loro sedi decentrate chiedono un intervento straordinario e risolutivo delle numerose problematiche - aggiunge Zuccherini -. La strada principale, che ha oltretutto una particolare pendenza che la rende aggiormente pericolosa, si trova quasi tutta in una situazione di degrado tranne che per qualche metro di asfalto rifatto a maggio, già rovinato e compromesso in questi giorni per via dei lavori alle tubature sottostanti. La strada che porta alla Facoltà di Ingegneria è particolarmente pericolosa, con buche profonde e dannose per i veicoli e pericolose per i numerosi ragazzi che la transitano in motorino. La Strada dell’Ingegneria, che costeggia il Percorso Verde, non fatico a definirla ai limiti della praticabilità. Grazie alla preziosa attività svolta dalla Pro Loco Santa Lucia è attivo ormai da alcuni mesi il Piedibus che porta i bambini alla Scuola primaria. Al fine di rendere sicura questa importante iniziativa, sarebbe necessario ripristinare la segnaletica stradale orizzontale e verticale al più presto e la manutenzione dei marciapiedi, dove necessario”.