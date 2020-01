A Perugia tornano vuoto a rendere e cauzione contro l'abbandono di bottiglie e bicchieri

C'erano una volta il 'vuoto a rendere' e la 'cauzione', usati ad esempio per le bottiglie d'acqua o del latte e pian piano abbandonati in favore della plastica o dei contenitori monouso. Buone pratiche che a Perugia, nei tempi della raccolta differenziata dei rifiuti e di un'accresciuta sensibilità verso l'ambiente, potrebbero però ora tornare di moda. A proporne il ripristino il Gruppo consiliare Idee Persone Perugia nella III Commissione consiliare, che nella mattina di oggi (venerdì 24 gennaio) ha presentato un ordine del giorno - approvato all'unanimità - che punta a ripristinare anche Perugia, in collaborazione con i gestori delle attività di somministrazione, buone pratiche come il vuoto a rendere e la cauzione per ridurre l’abbandono in strada di bottiglie e bicchieri. “Ora questa proposta verrà discussa in una delle prossime assemblee del Consiglio comunale - spiegano dal gruppo civico di opposizione Fabrizio Croce e Lucia Maddoli - e ci impegneremo perché il sindaco e la giunta valutino concretamente la possibilità di avviare in tempi brevi una sperimentazione, magari partendo proprio dal centro storico, sul modello di quanto accade, con ottimi risultati, in altre parti d'Italia e d'Europa”.