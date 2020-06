Una via a Perugia per la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci. C'è il sì della Commissione

Una via a Perugia per la scrittrice e giornalista Oriana Fallaci. L'annuncio è stato dato dalla consigliera Roberta Ricci (Lega) al termine della seduta della Commissione Toponomastica. L'area individuata è nella frazione di Strozzacapponi. “La figura della scrittrice-giornalista –ha proseguito Ricci- esprime una visione del mondo libera e illuminata, che spazia dalla sua partecipazione alla Resistenza, quando era ancora giovanissima, successivamente la presenza al fronte come inviata speciale, fino alla celebre intervista con l’Ayatollah Komeini, al cui cospetto si tolse polemicamente il chador. Ritengo che quello di Oriana Fallaci sia un vero e grande esempio di donna libera e indipendente, che ha portato avanti con coerenza le proprie idee, in maniera scevra da condizionamenti politici.” La consigliera di maggioranza ha ammesso che purtroppo la decisione sulla Fallaci non è stata presa all'unanimità dei commissari. Purtroppo la giornalista, soprattutto nell'ultimo periodo della vita, ha pagato un prezzo di popolarità per la forte difesa della cultura dell'occidente.

Alla Commissione per la Toponomastica Cittadina presieduta dall’Assessore Edi Cicchi, nominata lo scorso 27 maggio, oltre all’assessore e al vice presidente Paolo Befani (Fratelli d’Italia), hanno partecipato alla seduta i consiglieri Francesca Vittoria Renda (Blu), Gino Puletti (Progetto Perugia Romizi Sindaco), Roberta Ricci (Lega Salvini per Perugia) per la maggioranza, Elena Ranfa (Partito Democratico), Nicola Paciotti (Partito Democratico) e Francesca Tizi (Movimento 5 Stelle) per la minoranza.

A rappresentare gli Enti e le Associazioni del territorio erano presenti i membri esterni: i Elmo Mannarino (Accademia delle Belle Arti Pietro Vannucci), Rita Chiacchella (Deputazione Storia Patria per l’Umbria), la Prof.ssa Erminia Irace (Università degli studi di Perugia), Letizia Magnini (Associazione Famiglia Perugina) e il Antonello Palmerini (Associazione Pro Ponte Etrusca ONLUS).