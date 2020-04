Via libera ai consigli comunali e commissioni in video-conferenza: si torna al lavoro a Palazzo dei Priori

E’ stato emanato il decreto del presidente del Consiglio comunale Nilo Arcudi che permette e regolamenta le sedute consiliari e di commissione nella modalità della video-conferenza. Un importante passo per far riprendere il lavoro quotidiano del Palazzo Comunale in piena emergena sanitaria coronavirus. Le misure adottate si applicheranno quali misure straordinarie solo per il periodo contingente connesso all’emergenza sanitaria.

“Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, che tanto sta chiedendo in termini di sacrifici ai nostri concittadini ed a tutti gli italiani – ha evidenziato il presidente Arcudi – abbiamo ritenuto indispensabile emanare il decreto in oggetto per consentire al Consiglio comunale ed alle commissioni di riprendere l’ordinaria attività istituzionale, seppure con la modalità della video conferenza. Ciò per permettere ai consiglieri comunali di poter esercitare fino in fondo le loro prerogative, fornendo nel contempo le risposte alle tante istanze che provengono dai cittadini".