Proclamato il sindaco Romizi, ecco il nuovo consiglio comunale di Perugia: tutti i voti e i nomi

E’ stata ufficializzata questo pomeriggio, con la proclamazione da parte del presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale, l’elezione di Andrea Romizi a Sindaco di Perugia, per il secondo mandato consecutivo, e del Consiglio Comunale, uscito dalle urne il 26 maggio.

Romizi risulta, dunque, eletto al primo turno con 52.009 voti validi. Insieme a lui, siederanno in Consiglio, per la maggioranza, sei consiglieri della Lega, cinque della lista Progetto Perugia e altrettanti di Fratelli d’Italia; due di Perugia civica, due di Forza Italia e un consigliere di Blu.

Nel dettaglio, per la Lega i voti di lista sono stati 12.807. Risultano, quindi, eletti Gianluca Tuteri con 444 voti validi, Lorenzo Mattioni con 388, Alessio Fioroni 381, Roberta Ricci con 338 voti, Luca Valigi che ha riportato 316 voti validi, infine, Luca Merli con 314 voti. Progetto Perugia ha ottenuto 12.641 voti validi complessivamente, mentre i singoli consiglieri eletti hanno riportato: Edi Cicchi 1.041 voti validi, Leonardo Varasano 941, Otello Numerini 854, Cristiana Casaioli 706 e Gino Puletti 640.

Per Fratelli d’Italia complessivamente sono stati 10.801 i voti validi di lista, mentre singolarmente, Riccardo Mencaglia è stato eletto con 627 voti, Clara Pastorelli con 531, Federico Lupatelli con 522 voti, Michele Nannarone con 447 e Fotinì Giustozzi con 445 voti. 5.289 i voti di Perugia Civica, che sarà rappresentata in consiglio da Nilo Arcudi (1.031 voti validi) e da Massimo Pici (575 voti). Forza Italia ottiene 4.871 voti validi e avrà come consiglieri Giacomo Cagnoli con 377 voti e Michele Cesaro con 323 voti validi. Infine, a rappresentare Blu (2.154 voti di lista) sarà Francesca Vittoria Renda con 281 voti.

Per l’opposizione, il candidato Sindaco Giuliano Giubilei ha ottenuto 23.124 voti validi, mentre le liste che lo hanno sostenuto hanno ottenuto rispettivamente 6 consiglieri il Pd, con 14.631 voti di lista, e 2 consiglieri la lista civica Idee Persone Perugia, per la quale i voti complessivi sono stati 5.133.

In particolare, tra i banchi del Pd siederanno Sarah Bistocchi, eletta con 1.037 voti, Francesco Zuccherini con 883, Erika Borghesi con 692 voti, Elena Ranfa 511, Emanuela Mori con 473 e Nicola Paciotti con 469 voti. Per Idee Persone Perugia, risultano eletti Fabrizio Croce con 561 voti validi e Lucia Maddoli con 476 voti. Infine, per il Movimento 5 Stelle –che ha ottenuto 5.942 voti di lista- risultano elette il candidato Sindaco Francesca Tizi, con 5.972 voti e Maria Cristina Morbello con 187 voti.