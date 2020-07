Perugia, Squarta: "Grazie alla Giunta Tesei il Nodo si farà, nuovo collegamento Collestrada-Madonna del Piano"

La volta buona? Il Nodo di Perugia, in versione mini, vedrà davvero la luce? Il presidente del consiglio regionale dell'Umbria, Marco Squarta, esulta su Facebook: "Finalmente il mini Nodo di Perugia si farà". E ancora: "Il progetto, annunciato dalla Giunta regionale riguarderà il tratto che collega Collestrada all’imbocco di Madonna del Piano e decongestionerà tutta l’arteria di collegamento interna".

Per il presidente del consiglio regionale è "una notizia straordinaria per i tanti automobilisti, cittadini e pendolari, che ogni mattina rimangono intrappolati nel traffico del capoluogo, soprattutto in concomitanza con i ripetuti lavori di manutenzione stradale".

Ancora Squarta: "Una battaglia che ho portato avanti per anni dai banchi dell’opposizione. Dopo tante promesse e cantieri mai avviati, oggi abbiamo una grande notizia".