Elezioni amministrative - Consiglio comunale di Perugia, dalle urne i nomi dei premiati con un seggio a Palazzo dei Priori

Dal Ministero degli Interni è arrivata la ripartizione dei seggi a Perugia dopo la vittoria straordinaria di Andrea Romizi, non solo avvenuta al primo turno, ma addirittura con il 60 per cento dei consensi nonostante in campo ci fossero 10 candidati a sindaco. Seggi sicuri, salvo ricalcolo dei resti, mentre sono ancora indicativi i nomi dei consiglieri eletti che potrebbero variare dato che alcuni sono dentro o fori di 3 4 preferenze. Il primo partito della coalizione di Romizi è la Lega che ha ottenuto il 15 dei consensi: il bottino è di 6 consiglieri comunali: Gianluca Tuteri (439), Lorenzo Mattioni (386), Alessio Fioroni (378), Roberta Ricci (339), Luca Valigi (313), Luca Merli (311).

Un gruppo di professionisti con alcuni esponenti esperti come la Ricci, Luca Merli e Mattioni (vengono da An), Fioroni il presidente del rugby, Valigi avvocato ben conosciuto a Perugia. Ma il nome forte è quello di Tuteri un apprezzato pediatra. Nessun agitore, nessun folle, nessun estremista ma un gruppo sulla carta valido e deciso.

Il Ministero, su Eligendo, attribuisce ben 5 seggi alla lista civica del sindaco Andrea Romizi: Progetto per Perugia. Dovrebbe entrare nel gruppo: Edy Cicchi (1042 preferenze), ex assessore ai servizi sociali, Leonardo Varasano (934) (ex presidente del consiglio comunale), Otello Numerini (856) regista della lista, Cristiana Casaioli (704), ex assessore al commercio e Gino Puletti (635).

Altri seggi per l'altra grande sorpresa politica a Perugia, ovvero Fratelli d'Italia arrivati sui livelli di Alleanza Nazionale (quasi 13%): Riccardo Mencaglia (626), Clara Pastorelli (530), Federico Lupatelli (523), Michele Nannarone (451), Fotinì Giustozzi (446).

A Perugia Civica (6,25%) 2 seggi: Nilo Arcudi (1030), Massimo Pici (572). Al partito del sindaco, nonostante un calo di sei punti rispetto ad un anno, a Forza Italia con il 5,72% vanno 2 seggi: Giacomo Cagnoli (378), Michele Cesaro (323). C'è gloria anche per Blu, Bella Libera Umbria che con il 2,5 si regala un gruppo consiliare: eletta Francesca Vittoria Renda (281)

OPPOSIZIONI Coalizione Giubilei: eletto il candidato sindaco, sei del Pd (Sarah Bistocchi (1036), Francesco Zuccherini (894), Erika Borghesi (688), Elena Ranfa (503), Emanuela Mori (478), Nicola Paciotti (410) e due della lista civica Giubilei: Fabrizio Fofo Croce (559), Lucia Maddoli (476).

Torna sui banchi in consiglio comunale anche il Movimento 5 Stelle: Tizi e Maria Cristina Morbello.