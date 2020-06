Torna strategico il raddoppio ferroviario Roma-Ancona, De Luca: "Il Governo ci punta, sarebbe la svolta"

“L'Alta Velocità della tratta Roma-Ancona, che il presidente del Consiglio ha dichiarato tra le priorità nel piano di rilancio per l’Italia, rappresenta un'occasione unica per superare l'isolamento della regione ed in particolare dell'Umbria meridionale”: per il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, è necessario promuovere una nuova pianificazione delle infrastrutture dell'AV in Umbria e per questo è necessario rivedere il Piano Trasporti regionale 2015-2024.

La Orte-Falconara, aperta integralmente nel lontano 1866 e oggi annoverata tra le più lente d'Italia, attraversa la nostra regione toccando città come Narni, Terni, Spoleto, Foligno, Nocera Umbra e Gualdo Tadino. A 150 anni dalla sua apertura, oltre a presentare tratti montani con raggi di curvatura e pendenze non più sostenibili, la Orte-Falconara deve ancora essere raddoppiata in buona parte dell'Umbria.

"La velocizzazione del servizio comporterebbe un forte innalzamento qualitativo per il viaggiatore e farebbe dell'Umbria una terra finalmente ben collegata con il resto d'Italia, migliorandone l'immagine e l'attrattività, con significative ricadute ad ogni livello. La nuova Roma-Ancona, quindi, potrà anche assorbire il traffico merci tra i due principali porti dell'Italia centrale, facendo dell'Umbria un hub essenziale di scambio est-ovest e nord-sud, mentre le produzioni locali, ingentissime nel Ternano-Narnese, potranno spostarsi senza impiego di camion, abbattendo le emissioni e accrescendo la qualità della vita dei residenti".

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle auspica questo tratto anche la realizzazione del raddoppio selettivo della Foligno-Perugia-Bettolle, previsto nel già citato Piano Trasporti regionale, consentendo di velocizzare pure un altro asse ferroviario trasversale, quello tra Ancona, Perugia e Firenze”.