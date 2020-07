Chiude Pediatria a Perugia? "Impossibile, sarebbe interruzione di pubblico esercizio. Abbiamo la soluzione"

I problemi ci sono - relativi all'organico da sostituire e individuare - ma pensare che possa chiudere Pediatria a Perugia, come paventato in questi giorni, è tecnicamente impossibile. Perchè in caso contrario sarebbe roba da magistratura e il caso finirebbe sul tavolo del Governo. Dopo le polemiche e le ipotesi avanzate anche sui media, l'assessore Coletto ha voluto chiarire la questione dopo che si era già espresso il nuovo commissario dell'azienda ospedaliera, chiamato a sostituire il personale che andrà in pensione e al ritorno alla normalità - molte le prestazioni sospese - dopo l'emergenza sanitaria Covid19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Una notizia priva di qualsiasi sostegno, nel senso che Pediatria non può chiudere perchè sarebbe semplicemente interruzione di pubblico esercizio. Secondo poi la soluzione, per rimpiazzare il personale e garantire tutti i risultati, la stiamo studiando visto che questo problema viene da lontano e lo stiamo dunque affrontando come priorità".Coletto ricorda che la questione degli specialisti "mancanti" a livello nazionale da inserire nella sanità ci sono proprio "i pediatri, oltre che rianimatori e anestesisti". "La questione non è semplice - ha ammesso Coletto - ma la soluzione la troviamo e anche a breve termine. Con i vertici dell'ospedale ci siamo già incontrati e a breve daremo l'annuncio".