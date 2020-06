La Lega consegna mascherine e gel disinfettante alla Polizia del carcere di Capanne

Il senatore Simone Pillon, commissario della Lega di Perugia, insieme ai consiglieri comunali Luca Valigi, Daniela Casaccia e Roberta Ricci, hanno

consegnato 800 mascherine di protezione e 200 confezioni di gel disinfettante al personale della Polizia Penitenziaria del Carcere di Capanne a Perugia.

“Un ringraziamento alle comunità evangeliche che mi hanno inviato mascherine e gel – ha spiegato il senatore Pillon – La prima realtà alla quale ho

pensato di farne donazione è il carcere di Perugia perché il personale qui ha lavorato in prima linea per affrontare l’emergenza. Resta in primo piano il

gigantesco problema della giustizia, dall’indagine di Perugia alle parole di Palamara, dall'uso strumentale e politico del potere di una parte della

magistratura fino al tentativo di abbattere la Lega di Matteo Salvini. A questo la politica tutta deve dare una risposta".

"Poi c’è tutta la questione legata all’organizzazione della giustizia civile e penale - ha concluso Pillon - Pensiamo alle rivolte, alle scarcerazioni dei boss ma anche ai tentativi di imporre il processo penale da remoto oppure al caos degli uffici giudiziari oppure ancora all'incapacità di garantire il diritto dei bambini di incontrare entrambi i genitori anche se separati. Al Senato daremo battaglia con un nutrito pacchetto di emendamenti per riformare il sistema e dare risposte ai cittadini onesti".