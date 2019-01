Il Pd alla ricerca degli elettori perduti, Gentiloni torna in Umbria : "La mia sfida contro i populisti"

Paolo Gentiloni sarà in Umbria, giovedì 31 gennaio, per presentare il suo libro “La sfida im-Populista. Da dove ripartire per tornare a vincere”. Gli appuntamenti saranno due, a Perugia e Terni. A Perugia la presentazione si svolgerà alle 17.30, alla Sala Brugnoli dell’Assemblea Legislativa, in Piazza Italia.

A discutere con Gentiloni saranno la giornalista Lucia Annunziata, direttrice di Huffington Post Italia e conduttrice della trasmissione trasmissione “1/2 ora in più” e il professor Alessandro Campi, docente all’Università di Perugia ed editorialista. A Terni, alle 21, presso la Sala dell’Orologio del Caos, l’ex-Presidente del Consiglio si confronterà con il Presidente nazionale delle Acli e Portavoce di Alleanza contro la povertà Roberto Rossini e con il professor Leonardo Becchetti, economista, docente all’Università di Tor Vergata a Roma.