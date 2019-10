IN BREVE Regionali, il seggio di Palazzo dei Priori trasferito per via di Eurochocolate

Lo storico seggio 1 di Perugia, quello del centro storico, realizzato di solito a Palazzo dei Priori, per le regionali del 27 ottobre prossimo sarà invece ospitato nella sede del Liceo Classico Mariotti, sempre in centro, ma in Piazza San Paolo 3. Lo ha ufficializzato il comune di Perugia in una nota spiegando che si è reso necessario lo spostamento per esigenze organizzative dettate dalla concomitanza delle elezioni con la manifestazione "Eurochocolate 2019" che con i suoi stand per due settimane si snoda in Piazza della Repubblica, Piazza IV Novembre e Corso Vannucci.