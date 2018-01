Corte dei Conti, il Movimento 5 Stelle boccia il piano salva-bilancio del sindaco: "Parole, parole, parole..."

Bocciato senza appello. Declassato a piano "fuffa" destinato ad aggravare la situazione delle casse comunali dopo il monito della Corte dei Conti che ha chiesto di arginare le anticipazioni di cassa e soprattutto recuperare le somme non incassate per tasse e altri balzelli. Il tutto per scongiurare un buco di bilancio da riempire con tasse a cittadini e imprese. Il giudizio sul Piano Romizi arriva dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Cristina Rosetti. In sintesi il sindaco e l'assessore al Bilancio sono convinti di recuperare risorse alienando patrimonio immobiliare, recupero tasse in maniera agevolata, vendita di quote di società non produttive, in particolare del minimetrò e altri piccoli interventi.

Per la Rosetti due cose dovevano essere fatte ma, secondo lei, non sono state fatte: trovare almeno 20 milioni per coprire il "buco" ter e coprire le spese con entrate non straordinarie. "Si presenteranno con un documento che non contiene alcuna seria misura correttiva. Le misure di riequilibrio poi fanno sorridere, tutta fuffa, nessuna seria previsione, nessun atto concreto, perfino peggio delle controdeduzioni" continua il capogruppo 5 Stelle - Ci sono solamente due misure che hanno un senso, ma che l'Assessore Bertinelli o chi per lei accenna, entrambe proposte dal M5S, almeno tre anni fa: misure per anticipare la riscossione delle entrate alla fase precoattiva, il riallineamento entrate-spese... (citato, ma privo ad oggi di qualunque concretezza). Da mettersi le mani nei capelli! Se la Corte dei Conti intende andare fino in fondo, non si farà prendere in giro. Altrimenti, vorrà dire che i problemi cronici continueranno a bloccare la nostra città e verranno lasciati in eredità come già fatto con il disavanzo tecnico (buco Boccali) di 35 milioni di euro".

Per il Movimento 5 Stelle le ricette buone sono state ignorate dall'inizio della legislatura e di questo atteggiamento sono responsabli "anche per i consiglieri comunali di maggioranza e dei civici, che avrebbero potuto cambiare il corso degli eventi. Ma si sono comportati da passacarte. Il bilancio è infatti di competenza del Consiglio".