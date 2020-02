Il capogruppo del Pd mette a dimora alberi nel Parco Mendez: "Loro tagliano (la Giunta Romizi), noi piantiamo il futuro"

“Abbiamo scelto di iniziare dal parco Chico Mendez di Perugia la piantumazione di nuovi alberi per compensare, come promesso, la CO2 prodotta durante la campagna elettorale per le regionali”. Ha mantenuto la promessa fatta in campagna elettorale il capogruppo del Pd, Tommaso Bori, informando di aver messo a dimora 15 nuove piante nell’area verde cittadina.

“Proprio in questi giorni - ha polemizzato l'esponente di opposizione - in cui nella nostra città è in atto un disboscamento urbano operato dall’Amministrazione comunale di Perugia, che insegue improbabili candidature a ‘Capitale Verde’ tagliando gli alberi di Madonna Alta senza consultare i cittadini mentre promuove nuove costruzioni in zone già congestionate dal traffico”.

“Oltre alle parole – ha aggiunto Bori - di sviluppo sostenibile, rispettoso della natura, che riqualifica l'esistente senza consumare ulteriore suolo. E, a fianco dei contenuti, vogliamo mettere in campo esempi di buona politica. Anche ricordando le battaglie di chi si è battuto contro il disboscamento in Brasile e scegliendo di piantumare i primi alberi in un’area che è vittima della cementificazione e del taglio indiscriminato del verde”.