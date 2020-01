Il 2020 sarà l'anno della Perugia-Ancona completata? Il punto sui lavori, le criticità e le scadenze dell'Anas

Il 2020 sarà l'anno della fine dei lavori della Perugia-Ancona sia sul tratto umbro che marchigiano? No. Ma il completamente potrebbe raggiungere almeno il 90-95% secondo le buone intenzioni di Anas e del Governo. Resterà fuori da questo discorso la galleria - attualmente ci sono solo due corsie e un solo tunnel - da realizzare tra Casacastalta e Valfabbrica che sulla carta porterà anche in questo territorio le quattro corsie. Sui tempi, sulle ditte non ci sono certezze, fatta eccezione l'approvazione del progetto dopo le gravi difficoltà del passato.

Ma a dicembre, secondo i dati dell'Anas, finalmente il tratto tra Fossato di Vico e Cancelli ha visto la sua apertura al traffico nel mese di dicembre. Le difficoltà maggiori si registrano sul versante marchigiano, nei territorio di Fabriano e in direzione di Ancona. Sui lavori ha chiesto spiegazioni il presidente della commissione lavori pubblici del Senato Coltorti del Movimento 5 Stelle: "La situazione però resta molto complicata nell’area di Fabriano e nel tratto appenninico tra Albacina e Serra San Quirico. Nelle giornate di maggior traffico, in entrambi i sensi di marcia si assiste spesso, a code, incidenti e disagi di ogni genere: un calvario stradale che dura ormai da anni. Anas ci ha dato garanzie che i lavori subiranno un’accelerata nel 2020: l’obbiettivo è togliere definitivamente dal pantano in cui si trova la Statale 76. Tra Albacina e la galleria dei Sassi Rossi si cercherà di concludere i lavori entro giugno, per poi completare il resto. La condizione di disagio che crea l’attuale situazione per tutto l’entroterra è gravissima". Sia il Governo che il Movimento 5 Stelle auspicano il fine lavori entro la fine dell'anno. Forse.