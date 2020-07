Pediatri di Perugia, Modena (Fi): "Si sta rifondando la sanità umbra dopo la gestione Pd"

Riceviamo e pubblichiamo l'intervento della sentrice umbra che respinge al mittente le accuse del Pd su Pediatria.

*********

di Fiammetta Modena - Senatrice Forza Italia

E’molto facile vestire i panni dell’opposizione dopo aver governato la sanità dal 1970 , pensando di cancellare errori, pasticci di ogni genere e fuga delle eccellenze. Le note degli esponenti del Pd su pediatria sono stonate, cacofoniche e fuori posto. La Giunta regionale sta rifondando la Sanità, perché di questo si parla. E lo fa dopo essere uscita a testa alta dall’emergenza del Covid. Dopo aver garantito salute e sicurezza ai cittadini e in oasi per il turismo. Di quali proteste parla l’on Verini? Di quali incertezze? Di quale non Governo? Il Pd non sarebbe in grado neppure concettualmente di rimettere a posto il sistema sanitario, ridotto , come è, a sub polemiche di spessore pari ai suoi alleati di Governo.

La Sen. Pavanelli potrebbe invece leggere le risposte pubbliche dell’assessore invece che stracciarsi le vesti. La Giunta regionale insieme all’emergenza Codiv, sta assumendo tutti i provvedimenti necessari per risolvere problemi creati da altri. Non siamo giustizialismi, ma Pediatria viene da una storia molto tormentata. Chi ha avuto la responsabilità politica e amministrativa potrebbe avere la decenza di tacere. E lanciare le sue invettive contro il proprio Governo che lascia regioni e comuni a piedi, alla faccia dei servizi pubblici. Grazie alla Presidente per l’impegno che ci mette ogni giorno. Questo conta e non gli strepiti dei sepolcri imbiancati.