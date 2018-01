Addio Piazza della Repubblica, il Pd trasloca e va in affitto: inaugurata la nuova sede

L’indirizzo è via Bonazzi 45, centro storico di Perugia. A pochi passi dalla vecchia piazza della Repubblica, ora in vendita, dove resta il Pd comunale. Il regionale e il provinciale, invece, hanno trovato una nuova sistemazione. Vicini, eppure mai lontani come in questi giorni di sotterranea guerra per i candidati alle politiche di marzo. E al taglio del nastro anche il ministro Martina, vicesegretario nazionale del Partito Democratico. Sia chiaro, scandisce il segretario regionale Leonelli, “qui siamo in affitto, il Pd non ha debiti con nessuno”.

E ancora: “Questa è una sede che vuole essere spazio di apertura e confronto per la comunità e luogo di tutti. Una sede, condivisa con il livello provinciale di Perugia, che ci permetterà di fare politica come e meglio di prima e per cui dobbiamo ringraziare la serietà dei nostri militanti, dei volontari, degli eletti e dell’essere comunità del Partito Democratico. La giornata di oggi - ancora Leonelli - è la risposta alle tante indiscrezioni infondate che abbiamo letto nelle scorse settimane, a seguito della decisione della Fondazione Ds di mettere in vendita la vecchia sede nella quale eravamo in comodato”.

Ora che ci sono le pareti ufficiali, le schede e le scrivanie, le riunioni, le assemblee e le segreterie chiodate per scegliere i candidati non saranno più itineranti. E poi c’è il vicesegretario nazionale Martina a parlare: “Una sede come questa - ha fatto eco Martina - attesta la volontà che il Pd ha anche in queste terre e in queste realtà straordinarie di essere sempre più e sempre meglio aderenti alle comunità che vogliamo rappresentare. L’apertura di una nuova sede è sempre uno stimolo in più e auguro al Pd Umbria di riuscire a fare in modo che questo luogo che apre oggi venga vissuto in tutto e per tutto come un luogo importante. Qui c’è l’ idea di un Pd popolare aderente alla comunità e l’auspicio è che la comunità viva questi spazi come un luogo aperto a disposizione di tutti. Continuate a essere una forza in grado di essere presente e metafora di un modo di essere del Pd sempre immerso nella comunità”. Siamo in piena campagna elettorale, ora. Per vincere, dice Martina, “il Pd deve fare il Pd. Le promesse mirabolanti degli altri devono essere contrastati con la serietà, l’impegno e la preparazione”. Marzo e le urne si avvicinano a grandi passi.