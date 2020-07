Congresso | Il Pd umbro si rimette in moto: Letizia Michelini alla guida della commissione

Prima riunione, dopo l'insediamento della scorsa settimana, la commissione per il congresso del Partito Democratico dell'Umbria. Letizia Michelini, Sindaco di Monte Santa Maria Tiberina, è stata nominata presidente, affiancata da Stefania Cherubini nel ruolo di vice e da Enrico Menichetti, segretario. Molto il lavoro da fare, a partire dall'individuazione delle date dei congressi per il rinnovo degli organismi di partito che si svolgeranno, salvo cause di forza maggiore, entro il mese di ottobre.

"Trasparenza e ritmi serrati" per consentire la ripartenza le parole d'ordine dei 15 membri della commissione, di cui fanno parte anche Giacomo Chiodini, Sindaco di Magione, Damiano Bernardini, Sindaco di Baschi, Moreno Landrini Sindaco di Spello, Giampiero Lattanzi Presidente della Provincia di Terni, oltre a Paolo Baiardini, Mario Tosti, Stefania Moccoli, Catia Massetti, Luisa Basili, Daniela Tosti, Giuseppina Bonerba e Adriano Padiglioni.