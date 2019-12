Nomine & Poltrone - Il segretario del Pd Zingaretti promuove Verini: reponsabile giustizia

Walter Verini è stato nominato dal Segretario Nicola Zingaretti nuovo responsabile nazionale PD per la Giustizia. La nomina è stata resa nota dall’Ufficio Stampa del partito. Verini segue da anni i temi legati alla Giustizia, ricoprendo il medesimo incarico durante la segreteria di Maurizio Martina e svolgendo prima, nella scorsa legislatura, il ruolo di Capogruppo PD in Commissione Giustizia della Camera. Il parlamentare umbro, che anche in questa legislatura lavora nella stessa Commissione permanente a Montecitorio, è anche membro della Commissione bicamerale Antimafia.