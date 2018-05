Elezioni comunali 2018, Passignano: due candidati a sindaco, tutti i nomi

Si torna al voto anche a Passignano sul Trasimeno per rinnovare il consiglio comunale ed eleggere il nuovo sindaco il prossimo 10 agosto. Due liste in campo: quella del centrosinistra con candidato alla fascia tricolore Sandro Pasquali (Pd) - lista civica Per Passignano; l'altra del centrodestra Passignano nel Cuore guidata dall'esponente di Fratelli d'Italia, Alessandro Moio.

Candidato a sindaco Alessandro Muoio

Passignano Nel cuore - Moreno Bacchini, Eleonora Ballerini, Daniela Bertocci, Luana Chiappini, Claudio Conti, Alessio Mezzetti, Diego Pepini, Nicoletta Pignattini, Luigi Sessa, FrancescoTabacchioni, Aldrea Tiradossi, Ferdinando Zucchetti

********

Candidato a sindaco Sandro Pasquali

Per Passignano - Paolo Cipolloni, Maria Letizia in Capecchi, Ilaria Moroni, Luara Dini, Lorella Zandrini, Daniele Carazzo, Gabriele Giovannini, Michele Santiccioli, Francesco Carlani, Christian Gatti, Matteo Castellani, Stefano Mortini