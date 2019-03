Il Partito democratico parla umbro: sei membri nella Direzione nazionale, Anna Ascani vicepresidente

Il Pd del segretario Nicola Zingaretti parla umbro. Con Anna Ascani vice del presidente Paolo Gentiloni, come decretato dall'assemblea nazionale che si è svolta ieri, domenica 17 marzo a Roma, entrano nella direzione nazionale del Partito democratico, Valeria Cardinali e Sarah Bistocchi, nonché l'ex senatrice Marina Sereni per la quale potrebbe configurarsi anche un posto in Segreteria.

A completare la pattuglia umbra nei vertici regionali del Pd, il segretario regionale Gianpiero Bocci e la presidente della Giunta regionale, Catiuscia Marini, che entrano di diritto nell'organismo di rappresentanza.

La soddisfazione del Pd perugino. In via Bonazzi l'esito dell'Assemblea viene accolto con estrema soddisfazione: "L’elezione delle due esponenti del Pd perugino va nella direzione tracciata dal aegretario nazionale Nicola Zingaretti in risposta alle tante richieste di cambiamento e rinnovamento emerse dalle Primarie dello scorso 3 marzo, che hanno visto una partecipazione considerevole e inaspettata di cittadini, a Perugia come nel resto del Paese.

Con l’elezione di Nicola Zingaretti e con i nuovi organismi del Partito democratico costituitisi ieri, che vantano una presenza importante di molti umbri, siamo convinti che il Pd abbia imboccato la strada giusta per arginare le derive populiste, sovraniste e autarchiche di un Governo impegnato a guardarsi le ginocchia, privo di una politica economica credibile e che sta portando il Paese verso una recessione in primis culturale".

"La presenza di Sarah Bistocchi e Valeria Cardinali nel massimo organo collegiale del Partito democratico nazionale - proseguono ancora i dem perugini - è motivo di orgoglio per il PD di Perugia, un punto di partenza più che un punto di arrivo, un bilancio più che un traguardo, per raccogliere le istanze dei tantissimi elettori di centro sinistra che ci chiedono maggior coraggio nel riaffermare i valori e gli ideali che ci contraddistinguono. A Sarah e Valeria vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, certi che profonderanno, anche in questa occasione, il loro massimo impegno per la comunità del Partito democratico".