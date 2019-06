Pioggia di milioni per restaurare e consolidare Palazzo dei Priori e la Galleria Nazionale: "Mettiamo in sicurezza la casa dei perugini"

Palazzo dei Priori, il monumento più importante e più conosciuto della città di Perugia, potrà beneficiare di un importante contributo di 4,5 milioni di euro per consolidare la struttura in chiave antisismica, recuperare spazi e rendere più funzionale il palazzo. I fondi arrivano dal Ministero delle belle arti e cultura che sono rivolti teoricamente alla Galleria Nazionale - situata nella parte più alta del Palazzo dei Priori - ma grazie ad una convenzione mirata ne beneficerà anche il Comune e tutta la struttura. Questa mattina la firma tra il Sindaco Andrea Romizi e dal Direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria Marco Pierini la convenzione per l’affidamento delle funzioni e attività di realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e la prevenzione del rischio sismico di Palazzo dei Priori, sede della Galleria e degli uffici comunali.

“Abbiamo siglato una convenzione molto importante –ha spiegato il direttore Pierini- che fa seguito a quella, firmata un mese e mezzo fa, che regola i rapporti tra il Comune e la Galleria. Ci sembrava giusto che un finanziamento così consistente da parte del Ministero fosse messo a disposizione e gestito in maniera condivisa con il Comune, perché riguarda tutta la città.”

L’Amministrazione Comunale, dunque, si è impegnata a garantire la realizzazione dell’intervento e a svolgere le funzioni di soggetto attuatore, curando le fasi di progettazione, appalto, esecuzione e collaudo, compresa la direzione lavori.

“Siamo ben lieti di poterci fare carico di questa incombenza, a fronte dell’esperienza importante che i nostri uffici hanno maturato e hanno saputo dimostrare in questi anni. Speriamo di poter restituire ai perugini il palazzo rinnovato in tempi relativamente brevi, visto che l’intervento sarà orientato si al miglioramento sismico dell’edificio, ma avrà anche lo scopo di rinfunzionalizzarne alcuni spazi.”