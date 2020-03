Ospedale di Perugia, con l'emergenza preoccupa la carenza di personale. "Subito bandi assunzione"

L'emergenza da coranavirus e gli eventuali scenari, in caso di un contagio diffuso, hanno riportato alla ribalta un organico non sufficiente e con molte sacche di precariato. Lo stesso commissario dell'azienda Ospedaliera, Antonio Onnis, riorganizzando la macchina e gli spazi ai tempi del coronavirus ha amesso più volte che c'è una carenza per alcune figure. In queste ore ha firmato il bando per assumure forze fresche da scierare nell'emergenza. Anche l'opposizione in consiglio regionale, a firma di Tommaso Bori, capogruppo del Pd, ha chiesto alla Governatrice e all'assessore Coletto di investire sull'occupazione, subito.

AZIENDA OSPEDALIERA ASSUME INFERMIERI E OSS

"Riteniamo necessario che la Giunta regionale proceda con urgenza -hanno richiesto dall'opposiozione in consiglio regionale - alla stabilizzazione dei medici e degli infermieri precari ed allo scorrimento delle graduatorie esistenti senza indugio considerando che altre Regioni, come ad esempio la Toscana, stanno per assumere personale medico-ospedaliero attingendo dalle graduatorie aperte, ivi comprese quelle umbre. Si rischia di perdere figure professionalità già in forze da anni nelle nostre strutture ospedaliere, che potrebbero a breve lasciare l’Umbria in virtù di un’offerta di lavoro stabile e sicuro. E questo è un lusso che non ci possiamo permettere in questa fase così delicata”. Gli esponenti del centrosinistra a Palazzo Cesaroni ritengono inoltre opportuno “procedere con la sospensione fino al 3 aprile delle attività programmate non urgenti, intramoenia e screening che possono essere differiti senza recare danni ai pazienti”.