Oltre 5mila firme per ribadire che l'ospedale di Branca non si depotenzia. Barberini fa il punto sui servizi

Non sarà declassato l'Ospedale di Branca e quindi resteranno in attività e saranno confermati anche per il 2019 tutti i servizi inclusa l’apertura 24 ore su 24 del laboratorio analisi per il quale è previsto un rinnovo delle attrezzature. Dopo i timori e le ipotesi di tagli alla sanità eugubina-gualdese, l'assessore regionale alla sanità, Barberini, torna invece a confermare l'impegno della Regione per il nosocomio di Branca direttamente ai rappresentanti di alcune associazioni del territorio che operano nel settore sanitario (Circolo Acli “Ora et labora”, Associazione diabetici eugubini, Associazione eugubina per la lotta contro il cancro, Associazione assistenza cardiopatici di Gualdo Tadino, Avis e Associazione “Gli amici del cuore di Gubbio” onlus). I rappresentanti delle associazioni hanno consegnato all'assessore ben 5mila firme raccolte a sostegno del mantenimento con piena funzionalità del laboratorio analisi dell’ospedale di Branca.

“Accetto volentieri le firme raccolte – ha detto Barberini – che testimoniano quanto sia sentito il tema della presenza dei presidi sanitari sul territorio, ma anche l’importanza della collaborazione fra cittadini e istituzioni a vantaggio del bene comune. Ringrazio le associazioni che si sono fatte interpreti di questo confronto e tramite loro voglio riconfermare che l’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino è strategico per la sanità umbra e continueremo a investire per il suo potenziamento, fermo restando che è e sarà un DEA (Dipartimento di emergenza sanitaria) di primo livello, cosa che assicura un futuro certo alla struttura, includendo tra i servizi indispensabili anche un laboratorio analisi efficiente e attivo nell’intero arco della giornata. Questo verrà scritto anche nel nuovo Piano sanitario regionale".