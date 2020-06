Scontro sull'Ospedale di Foligno, Porzi: "In ritardo sulla Fase 2". Coletto: "Servizi riattivati: reduci da una pandemia"

Piano, piano si sta tornando alla normalità anche all'Ospedale di Foligno dopo che l'intero nosocomio era stato riconvertito in centro Covid19, a causa della pandemia. La conferma è arrivata durante il botta e risposta in consiglio regionale tra la consigliera del Pd, Donatella Porzi e l'assessore regionale Coletto sul futuro prossimo del nosocomio folignate.

“Oggi chi chiama il Cup per avere una prestazione - ha duramente criticato la Porzi - dall'Ospedale di Foligno non ha ancora una risposta, nonostante il fatto che, per fortuna, i malati di covid nella struttura siano stati pochissimi. Eppure in Terza commissione il direttore sanitario Dario aveva annunciato che dal 4 maggio il polo ospedaliero sarebbe stato liberato dalle incombenze dell'emergenza, ma ciò non è in realtà avvenuto viste le difficoltà attuali".

Insomma c'è fretta di un ritorno alla normalità per garantire prestazioni sanitarie extracovid importanti per la salute delle persone. Tanta fretta "politica" che sembra aver dimenticato che si è affrontato una pandemia, gli appelli nazionali all'emergenza e allo straordinario lavoro fatto da tutta la sanità di casa nostra negli ultimi tre mesi. Coletto ha ribadito che i servizi sono ripartiti e che a causa del dramma coronavirus ci sono tempi tecnici per il ritorno al pieno funzionamento, alla normalità del passato. Previsto entro la prossima settimana. Ma ovviamente non sarà facile fare i conti con il tempo rubato alla sanità regionale dal coronavirus a fronte di 29mila prestazioni da recuperare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Con il migliorare della situazione - ha concluso Coletto - il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri di aprile ha individuato le misure da adottare nella fase 2 ed è stato stabilito il programma per il riavvio delle attività sospese a causa dell'emergenza, sempre da effettuare dopo attento monitoraggio e nella più assoluta sicurezza per le persone per quanto riguarda i trattamenti non ulteriormente differibili. Attualmente le attività ordinarie dell'ospedale di Foligno risultano essere riprese, come certifica il comunicato ufficiale della Usl2”.