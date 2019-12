Dopo la Giunta Tesei, anche l'opposizione (unita) si organizza: portavoce, commissioni e ruoli

Dopo le giornate campali per il centrodestra più civici, per la prima volta alla guida della Regione, con tanto di insediamento della Giunta Tesei e l'elezioni di oggi dell'esponente di Fratelli d'Italia, Marco Squarta, neo-presidente del consiglio regionale, anche le opposizioni del fu Patto Civico (Pd-5 Stelle e Civici) si sono riorganizzate in previsioni di 5 anni di controllo e proposte di legge.

La riunione congiunta ha partorito i nuovi assetti: vicepresidente del consiglio regionale Simona Meloni (Pd), la presidenza del Comitato di controllo e garanzia verrà attribuita a Thomas De Luca (5 Stelle), Andrea Fora sarà proposto vicepresidente nella istituenda Commissione Statuto e riforme mentre Donatella Porzi verrà proposta vicepresidente in Commissione antimafia e anticorruzione. Il portavoce, dopo il no dell'ex candidato alla presidenza, Vincenzo Bianconi, sarà invece l'esponente del Pd, Fabio Paparelli, ex assessore e per alcuni mesi presidente reggente della Giunta regionale.

Intanto, Bianconi ha annunciato il suo primo impegno in consiglio: “Confermo il mio primo impegno preso in campagna elettorale: essere il primo promotore di una legge di democrazia partecipativa, spero con il sostegno di tutta l'Assemblea Legislativa. L'Umbria ha bisogno di rimettere al centro i cittadini e i territori per rincorrere il futuro. Dobbiamo girare la piramide e ripartire dalle persone. Nella mia vita – sottolinea - sono sempre stato un uomo di azione, perciò voglio che questo non sia soltanto uno slogan, ma un mio impegno personale, come promesso in campagna elettorale”.