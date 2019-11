Maxi operazione anti-droga a Perugia, la Governatrice Tesei: "Grati profondamente all'Arma"

La neo-presidente Donatella Tesei, anche in qualità di presidente della commissione difesa del Senato, ha voluto mandare un messaggio alle forze dell'ordine che hanno oggi spazzato via un vasto giro di droga internazionale che riempiva di coca, eroina e alrre sostanze le piazze di Perugia. Ecco il messaggio.

"Voglio rivolgere i miei complimenti, anche come presidente della Commissione Difesa del Senato, al personale del Comando provinciale dei carabinieri di Perugia, agli organismi di polizia nazionali e internazionali, alla Procura e alla Direzione distrettuale antimafia perugina, per aver condotto una lunga e complessa operazione che ha portato a sgominare un’organizzazione di trafficanti internazionali di droga. La loro puntuale azione ha portato a numerosi arresti e al sequestro di un enorme quantitativo di stupefacenti, evitando così che venisse immesso sul mercato. Ancora una volta l’Arma, e tutti gli attori coinvolti, si sono dimostrati esempio di professionalità nello svolgimento del loro ruolo di controllo, difesa e garanzia del territorio. Per questo gliene siamo profondamente grati".