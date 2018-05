Giornata contro l'omofobia, Omphalos e Pd contro il Comune: "Nessuna risposta sul patrocinio, perché?"

Omphalos contro il Comune di Perugia. Di nuovo. E di nuovo è una questione di patrocinio: “Mancano meno di 10 giorni alle celebrazioni della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, ma dal Comune di Perugia nessuna risposta alla richiesta di patrocinio dell’iniziativa, organizzata come ogni anno da Omphalos”. Insomma, secondo Omphalos tutto tace e questo non va bene: “La mancata risposta dell’amministrazione comunale ci amareggia ma non ci stupisce – commenta Stefano Bucaioni, presidente di Omphalos – è da circa un anno che le richieste di patrocinio inviate dalla nostra associazione vengono sistematicamente ignorate. La Giunta comunale ha negato il patrocinio sia alle celebrazioni dei 25 anni della nostra associazione, sia al torneo internazionale di volley LGBTI, evento tenutosi a febbraio che ha portato a Perugia e Marsciano oltre 200 atleti da tutta Europa. Evidentemente, dopo il caso Joan, sul quale l’amministrazione ha preso una sonora batosta, e le vicende legate al Perugia Pride dell’anno scorso, la Giunta ha deciso di mettere in castigo Omphalos e di utilizzare uno strumento della città per farlo. Utilizzare il patrocinio come strumento di battaglia politica di parte è un atteggiamento francamente arrogante che qualifica chi lo utilizza”.

E ora la questione è politica, perché il Partito Democratico di Perugia presenta un’interrogazione al sindaco Romizi e alla giunta. Stessa cosa farà il Movimento 5Stelle. “È un comportamento opaco ed irrispettoso – attaccano i consiglieri comunali del Pd Tommaso Bori e Sarah Bistocchi – Non è ammissibile che questa amministrazione non dia risposte e non prenda una posizione chiara e netta su temi così importanti che contribuiscono alla formazione di una società libera, civile, laica e progressista. Perciò abbiamo deciso di presentare un’interrogazione per chiedere chiarimenti a Sindaco e Giunta, sia in merito alle diverse richieste di patrocinio, tutte inevase ed ignorate, avanzate negli ultimi mesi da Omphalos, sia con particolare riguardo alla mancata concessione del patrocinio in occasione della Giornata contro l’omotransfobia del prossimo 17 maggio. Ci auguriamo che questa volta vengano date delle risposte, che non solo Omphalos, ma tutta la città, merita di avere e che di certo attende”.

E ancora, con Omphalos che rincara la dose: “Ringraziamo i consiglieri che siedono nelle file dell’opposizione, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle – conclude Bucaioni – per aver scelto di sollevare questa grave questione con due interrogazioni urgenti rivolte al Sindaco e alla Giunta. Siamo curiosi di conoscere le motivazioni con le quali la Giunta ha ritenuto non degne di patrocinio le iniziative che l’associazione ha organizzato nell’ultimo anno e in particolare la mancata adesione ad una giornata che promuove i valori della non discriminazione e del rispetto verso le persone lesbiche, gay, bisessuali, trans* e intersex”.