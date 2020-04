Coronavirus, Gallinella (5Stelle): "Bene il potenziamento del ruolo dei Prefetti per vigilare sugli aiuti del Governo"

“Un plauso al ministero dell'Interno che, tramite una direttiva, dà massimo impulso all'attività dei prefetti sul territorio per fronteggiare l'emergenza Covid-19, al fine di agevolare la ripresa del sistema economico, contenere, prevenire manifestazioni di disagio sociale e tutelare l'economia legale”: lo ha affermato il deputato 5Stelle, Filippo Gallinella che sì è detto soddisfatto dei "poteri" e potenziamento del ruolo dei Prefetti di Perugia e Terni anche in vista della fase2, quella della ripartenza.

Gallinella ha spiegato la nuova direttiva del Ministero degli Interni: “L’invito del dicastero è quello di effettuare un attento monitoraggio dell'andamento delle misure di sostegno al bisogno di liquidità delle famiglie e delle impresse adottate dal Governo, poiché tale rischio riguarda anzitutto quelle realtà caratterizzate da un minor sviluppo e da elevati livelli di disoccupazione, in cui un possibile aggravamento della situazione economica rischia di comportare il ricorso a forme di ‘sostegno’ da parte delle organizzazioni criminali, che in tal modo mirano anche ad accrescere il consenso nei loro confronti. Un'azione – prosegue Gallinella – che deve quindi svolgersi uniformemente sul territorio nazionale, al fine di contenere la diffusione di quei fenomeni criminali che costituiscono una grave minaccia al tessuto dell'economia legale".

Per l'esponente dei 5 Stelle sarà fondamentale vigilare, da parte dei Prefetti, su l'assegnazione degli appalti. "Un focus specifico potrà essere dedicato alle dinamiche societarie della filiera agroalimentare, delle infrastrutture sanitarie, della gestione degli approvvigionamenti, specie di materiale medico, del comparto turistico-alberghiero e della ristorazione, nonché dei settori della distribuzione al dettaglio della piccola e media impresa. Un impegno corale, quindi, per garantire i fondamentali livelli di legalità e sicurezza necessari per far ripartire il nostro Paese”.