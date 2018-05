Il blog di Franco Parlavecchio - Nuovo governo Salvini-Di Maio, partiti come curve da stadio

Che differenza c’è tra gli attuali partiti politici e la curva di uno stadio? Nessuna. E’ il nuovo corso della politica: molto personalismo, poche idee e tanta fedeltà al leader anche se non è un fuoriclasse alla Ronaldo. Se leggete le dichiarazioni delle seconde e terze linee potreste scambiarli per quelle dei tifosi di qualsiasi squadra di calcio.

Tanto per fare qualche esempio guardate i renziani senza appello, quelli innamorati del leader. Se domani il loro capo dovesse dire che bisogna aumentare le tasse ai poveri e ridurle ai ricchi o magari di negare l’accesso a scuola a quelli di colore giallo, già mi aspetto molti pronti a difenderlo sempre e comunque. “E’ giusto, perché l’ha detto il nostro guru. Ma ora scusate che devo andare a bere perché a forza di leccare il boss, mi si secca la gola…”.

E’ uguale con i Cinque Stelle. Mi viene in mente quel Toninelli, capogruppo al Senato, una specie di ultrà della curva. Le sue dichiarazioni hanno le stesse giustificazioni di un petardo tirato nel campo di calcio. E’ più dimaista di Di Maio, giustificherebbe qualsiasi azione del Gigino di turno.

Nel centro destra non è diverso ma in questo momento uno come Salvini gli altri li fa parlare il meno possibile, giusto per evitare confusione. E poi nella situazione attuale sembra anche quello più lucido nella gestione post elezioni, forse anche il più furbo. Lui la Lega l’ha già personalizzata da tempo ed ha creato la Lista Salvini per evitare qualsiasi opposizione.

Il primo è stato Berlusconi, gli altri lo hanno solo imitato, non sempre con gli stessi risultati del Cavaliere. Hanno creato il culto della personalità anche senza personalità. Difficile abituarsi a questo nuovo corso di personalizzazione della politica tutto incentrato sul capo del momento.

Ed ora i due capi protagonisti sono Salvini e Di Maio. Tra poco presenteranno una squadra di Governo ed un programma per un patto che sembra credibile quanto il PD che presenta adesso un disegno di legge sul conflitto d’interessi dopo che ha governato per cinque anni. Ma questa è la legge dello stadio, dove tutti si preparano a gridare più forte. Noi siamo gli spettatori, il pallone non lo tocchiamo mai, ed in alcuni casi siamo complici.