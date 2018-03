Ricostruzione a Norcia, doppio avviso di garanzia al sindaco: "Qui è il caos: a questo punto si blocca tutto. Le normative sono interpretabili... abbiamo paura"

"Nei prossimi giorni deciderò se dimettermi o no da sindaco. Non si può continuare a giocare sulla pelle di un primo cittadino e della sua comunità in un momento così drasmmatico. Non possiamo andare avanti a ricostruire un tessuto sociale ed economico, dopo la distruzione del sisma del Centro Italia, se ben 88 centimetri di normative del Governo, della Protezione Civile e del Commissario straordinario per la ricostruzione sono soggette a interpretazione da parte di organi dello stato e della magistratura. Qualcuno venga a Norcia a dire chiaramente cosa si può o cosa non si può fare. Passeranno mesi, lo sappiamo, e rischiamo che in molti se ne andranno, Io amo la mia città non posso permetterlo": il sindaco di Norcia, Alemanno, stavolta è provato, si sente sconfitto e increduto per questo secondo avviso di garanzia che è piombato addosso sulle sue spalle e su quella della sua comunità. La gente ha paura che la ricostruzione non finirà mai. Molti non sanno quando potranno riaprire la propria attività commerciale.

Con il secondo avviso di garanzia della Procura di Spoleto .- accusa di abuso edizlio per la costruzione di Casa Norcia - Centro Polifunzionale dove gira intorno tutta la vita politica, sociale culturale di quello che resta di Norcia - la città ha perso persino l'unico spazio dove si riunisce il consiglio comunale, dove si fa teatro, dove si programmano eventi e si accolgono i bimbi per il dopo scuola. Realizzato un annoi fa con i fondi dei lettori del Corriere della Sera e dei telespettatori del Tg la 7 del mitico direttore Enrico Mentana. Questa non è una storia di mazzette o altri crimini, ma è una storia di burocrazia infame, di normative scritte male e quindi soggette ad intepretazioni e che quindi hanno fatto scattare - solo in Umbria in verità - la Procura della Repubblica di Spoleto facendo sequestrare il centro polifunzionale griffato dal super-architetto Boeri. Le autorizzazioni il Comune le aveva ma le procedure utilizzate non andrebbero bene. La magistratura parla di struttura non è "temporanea" anche perchè ha la base in cemento armato.

Il Comune ha optato per la procedura di emergenza perchè struttura temporanea in legno e smontabile in qualsiasi momento. Governo, Commissario straordinario e Protezione Civile parlano di regole chiare ma senza spiegare bene quale sia la interpretazione ufficiale. In attesa di tutto questo il centro, già operativo da un anno, viene sequestrato preventivamente. Morale della Favola: il consiglio comunale non ha più una sede, la stagione teatrale pure, niente luogo per le associazioni, stop ad eventi programmati. Addirittura lo stesso sindaco Alemanno è costretto a fare all'aperto, in piazza San Benedetto, la sua conferenza stampa per spiegare costa sta accadendo e i rischi futuri. E c'è il rischio che di avvisi di garanzia e di sequestri possano arrivarne a questo punto altri con le stesse accuse e con il fatto del vincolo paesaggistico dato che Norcia si trova nell'area blindata del Parco dei Sibillini.

"La cassazione sulla temporaneità della piattaforma in cemento armato si è già espressa spiegandone l'utilità, ma anche in questo caso non serve a nulla questo parere. Ho rispetto della magistratura: indaghi pure su di me e su eventuali errori. Ma adesso che succederà? Anche le scuole sono state costruite nella medesima forma, come le casette e i luoghi dove ospitiamo ristoranti e negozi. Chiudiamo anche quelli? E perchè in altri comuni, stessa interpretazione nostra, non accade nulla ai loro centri polifunzionali? Viviamo nel caos. Qui deve venire a Norcia qualcuno che ci dica cosa si possa fare e cosa no. Non perdiamo altro tempo. Rischiamo di non ricostruire mai. Rischiamo lo spopolamento".

La rabbia del sindaco aumenta quando pensa al sequestro preventivo della struttura Boeri: "Il centro di Ancarano non era finito... posso capire il sequestro. Poi tolto per terminare l'opera che poteva subire, in caso contrario gravi danni, Ma il centro polifunzionale di Norcia era stato inaugurato da un anno, non dobbiamo realizzare piú nulla. Perché sequestrarlo? Siamo nel pieno dell'emergenza e se accade un altro terremoto? Noi come possiamo gestire l'emergenza. Dentro le tende che tra l'altro non abbiamo piú avendole smontate? Non si puó privare la comunitá di questo unico punto di riferimento. Bene se la magistratura vuole indagare se abbiamo commesso un abuso edilizio ma con tutto il rispetto dei magistrati, é incomprensibile il sequestro di un immobile ad uso della comunitá giá terminato. Chiediamo il dissequestro immediato ma intanto la comunità resta allo sbando, senza un punto di riferimento, Il prossimo consiglio comunale lo faremo all'aperto in Piazza San Benedetto. Altro non posso fare. Non ho spazi".