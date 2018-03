Ricostruzione, avvisi di garanzia e sequestro del centro polifunzionale. Boeri respinge le accuse: "Ecco perchè è un equivoco... ma che amarezza!"

Un equivoco e quindi piena fiducia nella magistratura. Ma per il momento anche Stefano Boeri, super-architetto italiano, vive un momento di grande amarezza dopo la decisione della Procura di Spoleto di inviare un indagine con tanto di avviso di garanzia per abuso edilizio - determinato da procedure errate e non per mancanza di autorizzazione - al sindaco di Norcia Nicola Alemanno e a lui per il centro polifunazionale - il cuore politico e sociale della Norcia terremotato - inaugurato a giugno scorso.

"Sono amareggiato - ha ammesso Boeri - nel rilevare come un lavoro finanziato dai cittadini italiani, svolto dal mio studio in totale gratuità e con grande attenzione alle esigenze della comunità di Norcia venga trattato alla stregua di una speculazione abusiva.” L'inchiesta si basa sull'interpretabilità delle nuove normative sull'emergenza. Per i magistrati l'opera non è temporanea -come previsto per l'emergenza - perchè avrebbe una platea in cemento armato. Almeno così hanno spiegato Alemanno (in una drammatica conferenza stampa) e l'architetto Boeri nella sua nota ufficiale che spiega come la struttura sia in realtà temporanea, smontabile finita l'emergenza e a basso impatto ambientale, mentre è ad alto valore anti-sismico.