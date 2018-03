Norcia, il sindaco Alemanno ritira le dimissioni: "Resto e lotterò, dobbiamo ricostruire le nostre case"

Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, resta alla guida dell'amministrazione comunale. Dimissioni ritirate:“Dopo l’incontro con i massimi livelli istituzionali dello Stato, dopo il confronto con la mia maggioranza in consiglio comunale, dopo aver ricevuto la solidarietà di moltissimi Sindaci e dei vertici dell'Anci ma soprattutto l'incoraggiamento, l’affetto sincero e la stima di tantissimi miei concittadini, sono giunto alla conclusione che il mio impegno, nonostante le amarezze, deve continuare con ancor più determinazione e al tempo stesso con la massima fiducia nell’ operato della magistratura che sono sicuro avrà modo di comprendere la bontà della nostra linea di condotta".



E ancora: "Come ho avuto modo di sottolineare più volte in queste ultime ore, abbiamo seguito alla lettera le ordinanze emanate dal dipartimento di Protezione civile. Sono pronto a uniformarmi a eventuali criteri normativi che dovessero sopraggiungere anche in vista della nuova formazione di Governo, così come ho sempre fatto nella mia azione amministrativa. Quello che chiedo è di poter operare in un quadro di massima certezza legislativa che permetta a tutti noi, che ci troviamo a fronteggiare una delle più grandi emergenze della storia del nostro Paese, di lavorare con la serenità necessaria per ricostruire quanto prima le nostre città distrutte dal sisma”.