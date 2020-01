Nomine & Poltrone - Regione Umbria, i nuovi direttori di Salute e Welfare

Staffetta alla guida. La Giunta regionale dell'Umbria ha affidato ad interim la Direzione Salute e Welfare a Luigi Rossetti Fino alla fine del mese di gennaio. Poi si cambia. Come spiega una nota di Palazzo Donini da febbraio la stessa Direzione sarà affidata a Claudio Dario, attuale Direttore sanitario dell’Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento.

Dario, spiegano dalla Regione Umbria, in accordo con la stessa Azienda trentina ha ridotto i mesi di preavviso da tre ad uno e dunque potrà iniziare il suo incarico in Umbria fin dal prossimo mese di febbraio. ”Attualmente comunque – sottolinea l’assessore regionale alla salute, Luca Coletto - i due direttori, Rossetti e Dario, sono in costante contatto al fine di ottimizzare la gestione del comparto”.