Nomine & Poltrone - Giro di incarichi a Fratelli d'Italia, i nomi e le nuove posizioni

Michele Leoni è il nuovo coordinatore comunale di Spoleto di Fratelli d’Italia. Lo comunicano in una nota i coordinatori regionali e provinciali di Fratelli d'Italia, il senatore Franco Zaffini e l’onorevole Emanuele Prisco.

Leoni, bancario spoletino, già attivo militante e responsabile per diversi anni del movimento giovanile della destra, sostituisce così Rosario Murro, a sua volta nominato Responsabile del Dipartimento Regionale di Fratelli d'Italia per le Crisi industriali.



Alessandro Cretoni, entra invece a far parte del Coordinamento Provinciale di Perugia FdI, mentre a Pietro Bellini viene affidato l'incarico di Responsabile regionale delle politiche della Montagna. “Al Partito spoletino vanno le nostre congratulazioni per l'ottimo lavoro e ai nuovi delegati – commentano i vertici di FdI - va il nostro sincero augurio di onorare l'incarico affidato con passione ed impegno.”

