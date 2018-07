Nomine & Poltrone - Eletto nuovo vice-presidente del consiglio comunale di Perugia: in quota Pd

Il consigliere Pd Alvaro Mirabassi è il nuovo vice presidente del Consiglio comunale, a fianco del Presidente Varasano e dell’altro vice presidente, Lorena Pittola, in sostituzione della collega Sarah Bistocchi, nominata capogruppo Pd in Assemblea e dimissionaria dalla carica di vice presidente dallo scorso 28 giugno. “A lei, ha tenuto a sottolineare il Presidente Varasano, vanno i ringraziamenti miei e della consigliera Pittola, per il lavoro fatto in questi anni, sempre con un atteggiamento pacato, in armonia, nello spirito di collaborazione e cercando di avere come interesse quello di tutta l’assemblea.”Anche la capogruppo M5S Rosetti ha voluto ringraziare Bistocchi per aver sempre rappresentato anche l’opposizione del M5S e ha auspicato che chiunque ne prenda il posto si faccia portavoce delle esigenze di tutta l’opposizione.