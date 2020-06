Nomine & Poltrone - L'avvocato Alessandra Leoni è il nuovo coordinatore di Foligno di Fratelli d'Italia

L'avvocato Alessandra Leoni è il nuovo coordinatore comunale di Foligno di Fratelli d’Italia e sostituisce Marco Cesaro, attuale assessore all’urbanistica della giunta Zuccarini e componente dell’assemblea nazionale di FdI. Ne dà notizia il portavoce provinciale del partito, Emanuele Prisco.

Nella terza città dell'Umbria alle ultime elezioni comunali che si sono svolte nel 2019 il partito di Giorgia Meloni ha raggiunto il 7,60% delle preferenze raddoppiando i voti ottenuti cinque anni prima. Alle regionali FdI ha raggiunto la doppia cifra attestandosi al 10,7%, risultato che gli ha consentito di scavalcare il Movimento 5 Stelle quindi di diventare il terzo partito della regione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Di fronte a questa continua crescita in termini di consensi - si legge in una nota del partito - è stato riorganizzato il circolo e il coordinamento cittadino per dare un segno ancor più tangibile della presenza sul territorio di Fratelli d’Italia, intensificando in questo modo il rapporto con i cittadini. La referente e coordinatrice sarà l'avvocato Alessandra Leoni, uno dei candidati più votati dell'intero centrodestra nella sua città".