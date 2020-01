Nomine & Poltrone - Consiglio degli studenti, eletto alla presidenza Gianluca Menichelli

Inclusione, contrasto delle disugualianze di genere e tutela dei diritti civili: queste le parole chiave della Sinistra Universitaria (Udu Perugia) che si riconferma per il suo terzo mandato alla guida del consiglio degli studenti dell'Università degli Studi di Perugia, con Gianluca Menichelli (rappresentante del dipartimento di Chimica), come presidente dell'organo, e Antonella Callipari (studentessa di Medicina), come vice-presidente. Conseguenza della vittoria alle elezioni universitarie del 4 e 5 dicembre 2019 data dall'efficacia delle battaglie e le proposte dei consiglieri e dei presidenti che hanno catturato l'attenzione del pubblico e dell'amministrazione accademica.

Tra le priorità del nuovo presidente ci sono il diritto allo studio e l'ampliamento dell'accessibilità all'alta formazione che coinvolgerebbe una riforma della contribuzione universitaria, ma anche temi quali l'accompagnamento nel passaggio al mondo del lavoro e la possibilità che l'università pubblica possa essere un “laboratorio in cui si costruisce l'avanzamento scientifico, sociale e culturale”, anche grazie a una particolare attenzione alle tematiche ambientali. Angela De Nicola, coordinatrice dell'Udu, si dice fiduciosa nei confronti del nuovo presidente e di tutto il consiglio e della loro capacità nell'affrontare le sfide che gli si presenteranno in questo biennio di rappresentanza studentesca, prime tra tutte la sostenibilità ambientale e la tutela degli studenti lavoratori